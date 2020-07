Bild: dpa/Monika Skolimowska)

Digitalisierung von Arztpraxen - Videosprechstunden bei Berliner Ärzten boomen

16.07.20 | 12:05 Uhr

Was vorher nur schleppend voranging, funktioniert durch Corona nun plötzlich: Ärzte können mit ihren Patienten unkompliziert Videosprechstunden abhalten. Die Zahl der Berliner Praxen, die sich für den digitalen Dienst ausgerüstet haben, ist in die Höhe geschossen.



Die Corona-Krise hat bei Berliner Ärzten zu einem regelrechten digitalen Boom geführt. Mehr als 2.300 Praxen mit fast 4.300 niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten sind inzwischen für Videosprechstunden ausgerüstet. Zu Beginn des Jahres, im Januar und Februar, waren es gerade einmal sieben Fachleute in vier Praxen, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin berichtet. "Aktuell kann die KV Berlin nicht bewerten, ob es sich auch nach Corona um einen nachhaltigen Trend handelt", sagte Sprecherin Dörthe Arnold.



Auch viele Kliniken bieten Videosprechstunden an

Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wollen viele Patienten den Besuch in einer Praxis oder auch die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln lieber vermeiden. Die Videosprechstunde bietet eine Alternative. Auch Ärzte der Poliklinik am Helios Klinikum Berlin-Buch beispielsweise nutzen die technischen Möglichkeiten seit der Corona-Zeit deutlich stärker, wie die Ärztliche Direktorin der Poliklinik, Susanne Dörr, sagte.



"Wir haben schon vorher ein Pilotprojekt in den Bereichen Hausarzt und Diabetologie gestartet. Doch die Corona-Zeit hat das Ganze wahnsinnig beschleunigt", so Dörr. Gesetzgeber und Kassenärztliche Vereinigung hätten sehr schnell viel ermöglicht. Ihre Klinik biete inzwischen Videosprechstunden in allen Fachbereichen an. 70 Fachärzte sind beteiligt. "Und wir wollen unser Angebot noch deutlich ausbauen."



Begrenzung der Videosprechstunden im März aufgehoben

Laut KV dürfen Ärzte fast aller Fachgruppen und Psychotherapeuten ihre Patienten per Video behandeln. Sie müssen sich dafür zertifizierte Anbieter von Videodiensten suchen. Laborärzte, Nuklearmediziner, Pathologen und Radiologen können dies nicht.



Die Voraussetzungen für Patienten sind unkompliziert: Sie benötigen ein Endgerät mit Frontkamera, Anzeigedisplay und eine Verbindung zum Internet sowie die Krankenkassenkarte oder den Personalausweis bei privater Krankenversicherung.



Vor der Corona-Pandemie habe es eine Begrenzung des Anteils der Videosprechstunden gegeben. Diese wurde im März aufgehoben. "Verrechnet mit dem technischen Aufwand war das ein Nullsummenspiel und kam nicht in Schwung", sagte die Ärztin. Im Zuge der Pandemie hätten aber viele Anbieter für Videosprechstunden die Kosten reduziert und die Vergütung sei fast so hoch wie bei einem "normalen" Arztbesuch, so dass das Angebot auch für Ärzte attraktiver geworden sei.



Befragung: 45 Prozent können sich Kontakt zum Arzt über Bildschirm vorstellen

Über einen Bildschirm in Kontakt zu einem Arzt zu treten, können sich inzwischen 45 Prozent der Bundesbürger vorstellen, wie eine in der vergangenen Woche vorgelegte Befragung des Digitalverbands Bitkom ergab. Im Mai waren es 39 Prozent, im Mai vergangenen Jahres 30 Prozent. Tatsächlich schon eine Videosprechstunde genutzt haben demnach nun 13 Prozent, nachdem es im Mai 8 Prozent und vor einem Jahr 5 Prozent waren.



Wie häufig die digitalen Sprechstunden in Berlin wirklich in Anspruch genommen werden, wird sich erst später zeigen. Die Zahlen drücken laut KV bisher nur aus, dass die Praxen die Voraussetzungen für Videosprechstunden böten. "Ob es sich am Ende tatsächlich um einen positiven Trend handelt, werden die Abrechnungszahlen zeigen", sagte KV-Sprecherin Dörthe Arnold. Diese Zahlen lägen aktuell noch nicht vor. Allerdings berichten auch im Mitteilungsblatt der KV verschiedene Ärzte über ihre positiven Erfahrungen mit der Technik.