Berliner Wasserbetriebe nehmen Trinkbrunnen wieder in Betrieb

Trinkbrunnen bleiben in Berlin wegen Corona geschlossen

Seit einer Woche nehmen die Wasserbetriebe jetzt die Trinkbrunnen wieder in Betrieb, wie eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch sagte: "Wir gehen bezirksweise vor." Die Trinkbrunnen werden von außen und innen gereinigt und desinfiziert. Freigegeben wird ein Brunnen immer erst dann, wenn die Wasserqualität durch eine Probe bestätigt worden ist. Bis Ende des Monats sollen alle Anlagen wieder in Betrieb sein.

Im Jahr 2018 startete das Projekt "100 Brunnen und Trinkwasserspender für Berlin". Vorher gab es bereits 45 Brunnen in der Stadt. Inzwischen gibt es über das Stadtgebiet verteilt 132 Trinkbrunnen, an denen man im Normalfall von Mai bis Oktober seinen Durst löschen kann.