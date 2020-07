Kurz vor 22 Uhr ist am Mittwochabend in Berlin-Westend am Spandauer Damm ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe den Mann in einer Shisha-Bar unweit der S-Bahn Station Westend angeschossen und sei geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.



Das 51-jährige Opfer wurde von Notfallsanitätern vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, so der Sprecher weiter, sei aber in stationärer Behandlung.

Die Motive und Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Ein Fachkommissariat der Direktion 2 fahndet nach dem flüchtigen Täter.