In Berlin-Wilmersdorf sind seit Stunden nahezu 10.000 Haushalte von Telefonie, Internet und Fernsehempfang abgeschnitten. Betroffen sind Kunden des Anbieters Vodafone.



Nutzer meldeten bereits am Sonntagvormittag Ausfälle dieser Dienste. Vodafone teilte auf seiner Service-Seite [forum.vodafone.de] mit, dass ein Glasfaserschaden die Beeinträchtigungen ausgelöst habe. Am betroffenen Kabelstrang sind rund 9.700 Haushalte angeschlossen.



Am späten Sonntagabend teilte Vodafone mit, dass "aktuell nicht mit einer kurzfristigen Entstörung zu rechnen" sei. Die Schadstelle sei zwar eingegrenzt worden, das weitere Vorgehen müsse aber mit allen Beteiligten koordiniert werden, teilte das Unternehmen auf seiner Serviceseite mit.