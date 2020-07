Berliner Hardenbergplatz - Unfall-Fahrer war offenbar mit gestohlenem Wagen unterwegs

27.07.20 | 20:00 Uhr

Die Lage war zunächst unklar, als ein Wagen am Sonntag am Hardenbergplatz mehrere Menschen erfasste. Nach rbb-Informationen war der Unfall-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem fremden Wagen unterwegs - nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin.



Der 24-jährige Mann, der am frühen Sonntagmorgen am Berliner Hardenbergplatz sechs Menschen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzte, war wohl ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem ihm fremden Wagen unterwegs. Nach rbb-Informationen gibt es eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Das bestätigte die Berliner Polizei rbb|24 am Montag, zur Fahrerlaubnis des Mannes habe sie aktuell noch keine Erkenntnisse.

Nach rbb-Informationen soll der Mann die Schlüssel des Wagens nach einem heftigen Streit mit seiner ehemaligen Freundin aus deren Wohnung gestohlen haben und dann ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert mit dem SUV davon gefahren sein. Wie die Polizei dem rbb bestätigte, ist der Wagen auf eine Firma in Estland zugelassen.

Heftiger Streit mit Ex-Freundin ging Unfall voraus

Nach rbb-Informationen liegt gegen den Mann zudem eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Auslöser soll demnach gewesen sein, dass die Frau ihm in der Nacht mitgeteilt hatte, sich von ihm zu trennen. Schon am Sonntagabend hieß es aus dem Polizeipräsidium: Der 24-jährige Fahrer soll in frustriert-aggressiver Stimmung durch die Stadt "geballert" sein, wie der "Tagesspiegel" schrieb.

Ein Antrag auf eine sogenannte Gewaltschutz-Verfügung wurde nach rbb-Informationen gestellt. Die soll es dem Mann per Gerichtsbeschluss unter anderem untersagen, mit der jungen Frau zu kommunizieren oder sich ihr im Umkreis von 100 Metern zu nähern. Das Amtsgericht hat bislang allerdings noch nicht reagiert.

Ermittlung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Der Unfall am Bahnhof Zoo ist derweil der Staatsanwaltschaft übergeben worden und wird als solcher behandelt. Ermittelt wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung. Zunächst hatte die Polizei Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Wer laut Strafgesetzbuch den Straßenverkehr gefährdet und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, kann mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe sanktioniert werden.

Der unverletzte Fahrer war nach dem Unfall zunächst festgenommen worden, noch am Sonntag konnte er aber den Polizeigewahrsam wieder verlassen. Es bestehe keine Fluchtgefahr, "weil der Mann einen festen Aufenthalts-und Lebensmittelpunkt hat", wird ein Polizeisprecher in der "B.Z." zitiert. Laut Polizei gibt es bislang keine Erkenntnisse, dass der 24-Jährige vom Unfallort flüchten wollte. Es lägen auch keine Hinweise vor, dass er in suizidaler Absicht mit dem Wagen in die Gruppe krachte, so der Sprecher. Das habe sich aus der Vernehmung des Mannes ergeben. Ein Atemalkoholtest hatte laut Angaben etwa 0,7 Promille ergeben. Es gebe keine Hinweise auf eine "Intoxikation durch Betäubungsmittel", hieß es.

Ein Mann schwebte in Lebensgefahr

Bei dem Crash am Sonntagmorgen wurden drei auf der Straße lebende Männern schwer und drei Passanten leicht verletzt. Einer der Obdachlosen schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr. Der 24-Jährige hatte beim Abbiegen die Kontrolle über das massive Auto verloren und war in die Gruppe gerast. Der Fahrer soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein.



