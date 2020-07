Kinderarmut bleibt einer Analyse zufolge mit unverändert hohen Zahlen eine "unbearbeitete Großbaustelle". Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Armut auf - 21,3 Prozent aller unter 18-Jährigen, wie die Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch berichtete. "Seit Jahren ist der Kampf gegen Kinderarmut eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland."

Dennoch gebe es seit 2014 im bundesweiten Durchschnitt wenig Verbesserungen. Mehr als jeder fünfte Heranwachsende sei betroffen - mit regional starken Unterschieden. Die Corona-Krise drohe das Problem noch zu verschärfen.

Nach Bundesländern werden in den Stadtstaaten Berlin und Bremen besonders viele Kinder und Jugendliche in finanziell schwachen Verhältnissen groß. Aber auch in vielen Kommunen im Westen und Nordwesten Deutschlands ist die Lage angespannt. In Bayern und Baden-Württemberg sieht es für sie im Vergleich am besten aus.