In der Nacht zum Samstag soll ein Mann in Berlin-Spandau einen Jugendlichen mit einem Messer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen, ebenfalls verwundet.

Der 16-Jährige war am Freitagabend mit seinem 22 Jahre alten Bruder und einem 31-jährigen Bekannten zu Fuß am Lindenufer unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort soll er dem 30-Jährigen begegnet sein, der in Begleitung von zwei weiteren Männern war, 31 und 35 Jahre alt.