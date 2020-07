BGH verhandelt über Schönheitsreparaturen in Mietwohnungen

Wenn es ums Renovieren geht, haben Mieter und Vermieter oft Ärger - eine häufige Streitfrage beschäftigt am Mittwoch den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Verhandelt werden zwei Fälle aus Berlin, in denen langjährige Mieter ihre Vermieter zu bestimmten Arbeiten verpflichten wollen. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen. (Az. VIII ZR 163/18 u.a.) [Bundesgerichtshof]

Im ersten Fall hatten die Kläger im Jahr 2002 eine unrenovierte Wohnung in Berlin angemietet. Da sich aus ihrer Sicht der Zustand der Wohnungsdekoration im Laufe der Jahre verschlechtert hatte, forderten sie ihre Vermieterin im März 2016 auf, Tapezier- und Anstricharbeiten gemäß eines beigefügten Kostenvoranschlags ausführen zu lassen. Die Vermieterin weigerte sich. Die von den Mietern eingereichte Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg.

Im zweiten Fall hatte der Mieter indes in den Vorinstanzen Recht bekommen. Ihm war im Jahr 1992 von der Rechtsvorgängerin seiner späteren Vermieterin ebenfalls eine unrenovierte Wohnung überlassen worden. Im Dezember 2015 forderte er seine Vermieterin auf, die aus seiner Sicht zur Beseitigung des mangelhaften Renovierungszustands erforderlichen Malerarbeiten in der Wohnung auszuführen. Die Vermieterin weigerte sich, der Mieter zog vor Gericht und bekam recht. Doch die Vermieterin ging in Revision.