Zwischen Mietern und Vermietern gibt es einen uralten Streit: Wer muss Schönheitsreparaturen durchführen und wer trägt die Kosten? Der BGH in Karlsruhe will heute Klarheit schaffen. Zur Entscheidung stehen zwei Fälle aus Berlin.

Wenn es ums Renovieren geht, geraten Mieter und Vermieter häufig in Streit - am Mittwoch soll nun ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in dieser Frage die Fronten klären. Am BGH geht es um Fälle aus Berlin, in denen der Mietvertrag die Mieter zur Übernahme der Renovierungen verpflichtet.



So gut wie alle Mietverträge verpflichten die Mieter zu regelmäßigen Schönheitsreparaturen wie Tapezieren oder Streichen. Solche Klauseln sind nach einem Grundsatzurteil von 2015 allerdings unwirksam, wenn die Wohnung unrenoviert bezogen wurde. Bisher ist ungeklärt, was daraus folgt: Muss der Vermieter einspringen? Oder wird eben gar nicht renoviert?