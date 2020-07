In Berlin hat es im vergangenen Jahr im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am meisten geblitzt. Das geht aus dem Siemens Blitzatlas 2019 hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Pro Quadratkilometer registrierte der Blitz-Informationsdienst (BLIDS) demnach 2,16 Erdblitze in der Hauptstadt, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (1,41) und Brandenburg (1,25). Am wenigsten blitzte es demnach in den nördlichen Bundesländern Hamburg (0,50) und Bremen (0,53) pro Quadratkilometer.