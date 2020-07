Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor drohendem Versorgungsengpass bei Blutkonserven in Berlin und Brandenburg. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost teilte am Montag mit, dass es aktuell an ausreichend Spenden in allen Blutgruppen fehle, insbesondere aber bei den Blutgruppen Null Rhesus positiv und Null Rhesus negativ. Die Urlaubssaison zeige spürbare Auswirkungen auf die Vorräte in den Kühlkammern des DRK-Blutspendedienstes.