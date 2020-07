Badestellen sperren, renaturieren oder in ein Strandbad umwandeln? Diese Frage beschäftigt in diesem Sommer Kommunen bundesweit - auch in Brandenburg. Hintergrund ist ein Urteil in Hessen, wo nach einem tödlichen Badeunfall der Bürgermeister haftbar gemacht wurde.

Der Güterfelder Haussee ist kein Einzelfall, bundesweit sperren Kommunen derzeit vorsorglich ihre Badestellen ab. Der Grund ist Angst vor einem Unglück wie im hessischen Neukirchen. Hier waren 2016 drei Kinder in einem Dorfteich ertrunken. Der Bürgermeister wurde in diesem Jahr vom zuständigen Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, den Teich nicht gesichert zu haben. Abgeschlossen ist das Verfahren noch nicht: Der Bürgermeister hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Auch Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) will sich gegen eventuelle Haftungsschäden absichern. Zwar haben die Stadtverordneten beschlossen, dass die Badestellen offen bleiben. In dem Beschluss heißt es aber auch, dass die Stadt "die geeigneten organisatorischen Voraussetzungen schafft, um Gefahren für Leib und Leben der Badenden, an den konkreten Badestellen zu minimieren". So wurde etwa darüber diskutiert, die Stege an öffentlichen Badestellen abzureißen.

Anstoß zu der Debatte gab hier ein schon älteres Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), das einer Gemeinde die Mitschuld an einem Badeunfall gab, bei dem ein zwölfjährige Mädchen sich unter Wasser an einer Boje verfangen hatte. Das Mädchen trug schwere Schäden davon. Laut dem BGH-Urteil von 2017 trug die Gemeinde in Rheinland-Pfalz eine Mitschuld, weil die Boje eine potentielle Gefahrenquelle dargestellt habe, es jedoch keine Badeaufsicht gab.

Der Kommunale Schadensausgleich (KSA), der Versicherer der Kommunen, warnte nach dem Urteil: Wenn eine Gemeinde Anlagen an einer Badestelle installiert hat, muss sie auch den Badebetrieb überwachen.