In Brandenburg ist die Zahl der Menschen mit Burn-out und Depressionen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 2018 seien hier von Ärzten rund 20.000 Diagnosen aufgrund arbeitsbedingter seelischer Leiden wie Angststörungen und Depressionen gestellt worden, teilte die KKH-Krankenkasse am Mittwoch in Hannover mit.