Die Potsdamer Staatsanwaltschaft prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen einer Vergewaltigung in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und mehreren in Berlin. Man stehe in Kontakt mit den Behörden in der Hauptstadt, sagte eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.



Am 28. Juni war eine 27-jährige Joggerin im Wald zwischen Kleinmachnow und Berlin vergewaltigt worden. Die Frau war zuvor in das Waldgebiet zum Joggen aufgebrochen. Als sie nach etwa drei Stunden nicht zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie als vermisst.