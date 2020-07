Weil es ein Problem mit der Statik geben soll, räumen die Berliner Polizei und die Feuerwehr aktuell ein Wohnhaus in der Neuköllner Jahnstraße. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend auf Anfrage von rbb|24. Die Probleme mit dem Haus habe ein Statiker im Auftrag des Bezirks Neukölln festgestellt, nachdem es dort am Montag gebrannt hatte.

Die Feuerwehr ist demnach seit 16 Uhr mit 20 Kräften im Einsatz, um die Polizei bei der Räumung zu unterstützen.