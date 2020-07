Inselberliner Berlin Mittwoch, 15.07.2020 | 20:28 Uhr

Den Formfehler beseitigen und die Regelung wieder in Kraft setzen. Wenn ich in einer 30er Zone vor einer Schule von einem anderen Auto überholt werde gehört dem einfach der Führerschein entzogen. Die Menge dieser deutlichen Verstöße zeigt doch, dass sich hier in Berlin kaum noch jemand an die Geschwindigkeitsbeschränkungen hält. Anstatt überall 10 km/h aufwärts schneller zu fahren, weil man da ja noch nicht geblitzt wird, oder es nicht so teuer ist, sollte man sich lieber fragen welche folgenschweren Situation man durch Einhaltung der Tempolimits hätte verhindern können und wir reden hier von alltäglichen Übertretungen zwischen 10 und 25 km/h im Stadtverkehr.

Ein Triebfahrzeugführer überschreitet nie die zulässige Geschwindigkeit und das bei einem um ein vielfaches längerem Bremsweg, aber wir armen Autofahrer sind damit überfordert?