Der neue Bußgeldkatalog hat in Berlin innerhalb weniger Wochen offenbar zu deutlich mehr Fahrverboten geführt. Insgesamt 3.200 Verbote seien im April und Mai verhängt worden, berichtet die "Berliner Morgenpost" [Bezahlangebot] unter Berufung auf die Berliner Polizei. Das seien 21 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zweifel an Rechtssicherheit

Die Polizei führt den Anstieg auf den neuen Bußgeldkatalog zurück. Die neuen Regelungen in der Straßenverkehrsordnung (STVO) waren am 28. April in Kraft getreten. Innerorts waren ab Geschwindigkeitsübertretungen von 21 Kilometern pro Stunde und außerorts von 26 Kilometern pro Stunde Fahrverbote vorgesehen.

Allerdings hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) inzwischen die Länder aufgefordert, erst einmal wieder den alten Katalog anzuwenden: Er begründet das mit einem Fehler in der Novelle der Straßenverkehrsordnung.



Der Formfehler ist offenbar ein fehlender Verweis auf die notwendige Rechtsgrundlage. Der umstrittene Bußgeldkatalog wird daher in mehreren Bundesländern vorerst nicht mehr angewendet, auch in Berlin und Brandenburg.