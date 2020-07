Das Gesundheitsamt Neukölln sucht Dutzende Personen, die sich in einer Kneipe mit Corona infiziert haben könnten. Weil sie falsche Angaben hinterlassen haben, sei ein Nachverfolgung unmöglich. Mehr als 70 Menschen befinden sich bereits in Quarantäne.

Offenbar besteht ein Zusammenhang zwischen mehreren neuen Corona-Infektionen und einer Kneipe im Neuköllner Schillerkiez: Das Gesundheitsamt des Bezirks sucht Personen, die sich zwischen dem 16. und 18. Juli im Brauhaus Neulich aufgehalten haben. In dieser Zeit sei es zu einem Infektionsgeschehen gekommen, dem bisher 18 infizierte Personen zugewiesen werden konnten, teilte das Bezirksamt am Dienstag mit [ berlin.de ].

Insbesondere werden 41 Gäste gesucht, die am 16. Juli in dem Lokal waren, aber unvollständige oder falsche Angaben in der Anwesenheitsdokumentation machten. Dies würde die Nachverfolgung "erschweren bzw. verhindern", hieß es. Bisher stünden 68 Gäste und sieben Beschäftigte unter Quarantäne. Man müsse davon ausgehen, dass weitere Gäste bisher unerkannt blieben. "Das Bezirksamt Neukölln prüft in diesem Zusammenhang die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens."

Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) sagte laut der Mitteilung, dass eine Nachverfolgung nur gelingen könne, wenn Anwesenheitslisten vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt würden. "Jeder Gastwirt, aber auch jeder Gast trägt dafür eine Verantwortung", so Liecke. "Wer diese Verantwortung nicht ernst nimmt, trägt eine Mitschuld an der weiteren Verbreitung der Infektion, an möglicherweise schweren Krankheitsverläufen und an möglicherweise erneuten tiefen Einschnitten in unser aller Freiheit durch neue harte Eindämmungsmaßnahmen."