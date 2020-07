Bahn bietet neue Direktverbindung über Berlin nach Rügen an

In diesem Sommer bietet die Deutsche Bahn erstmals eine ICE-Direktverbindung zwischen Stuttgart und dem Ostseebad Binz auf der Insel Rügen an. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Fahrt geht unter anderem auch über Berlin (Spandau, Hauptbahnhof und Gesundbrunnen) und Brandenburg (Angermünde und Prenzlau).



Weil in diesem Jahr Urlaub in Deutschland ein großes Thema sei, wollte man eine attraktive Direktverbindung zwischen Baden-Württemberg und der Ostsee bieten, sagte Dr. Joachim Trettin, Konzernbevollmächtigter der DB für die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Züge verkehren immer freitags und samstags in Richtung Ostsee. Rückfahrten beginnen in Binz samstags und sonntags.

Die neue Direktverbindung besteht bis einschließlich 19. September.