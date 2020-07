Die Berliner Polizei hat seit Jahresbeginn 219 Verstöße gegen Dieselfahrverbote auf den betroffenen Straßen festgestellt und geahndet. Sie überwacht die Verbote stichprobenartig im Zuge des täglichen Streifendienstes. Außerdem erfolgten 54 gezielte Kontrollen etwa an der Friedrichstraße, der Hermannstraße, der Leipziger Straße, der Silbersteinstraße und der Stromstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vor genau einem Jahr, am 23. Juli 2019, waren die Fahrverbote für mehrere Straßen in den Bezirken Mitte und Neukölln beschlossen worden.