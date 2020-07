Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat ihre Bedenken zu Feiernden auf Mallorca geäußert. "#Ballermann-Party ohne Masken und Abstand. Hoffe, dass nicht Berlinerinnen und Berliner dabei waren und das Virus nach Berlin einschleppen", twitterte sie am Montag. Es sei gut, dass auf der spanischen Insel nun die Maskenpflicht gelte.

Deutsche Touristen hatten am Wochenende auf Mallorca ohne Maske und ohne Abstand gefeiert. Spahn sagte dazu wörtlich: "Wir müssen aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird."

Im Freien muss auf den Balearen künftig jeder ab sechs Jahren fast immer Nase und Mund bedeckt halten. Nur am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, in der Natur außerhalb von Ortschaften sowie beim Sport darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Das geht aus einem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret hervor.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert demnach ein Bußgeld von 100 Euro.