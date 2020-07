Trotz des wechselhaften Sommerwetters wird in Brandenburg wieder erhöhte Waldbrandgefahr erwartet. Am Freitag müsse die Warnstufe in 9 der 14 Landkreisen voraussichtlich wieder auf die zweithöchste Stufe vier hochgesetzt werden, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Donnerstag und verwies auf den Deutschen Wetterdienst mit einer Prognose zu geringerer Luftfeuchtigkeit.