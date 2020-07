Bismarck-Nationaldenkmal in Berlin mit Farbe beschmiert

Pinke und goldene Farbe überzieht das Nationaldenkmal von Otto von Bismarck am Großen Stern. Unbekannte haben dazu "Decolonize Berlin" geschrieben - und fordern auf Flyern, sich mit Verbrechen deutscher Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen.

Unbekannte haben das Bismarck-Nationaldenkmal im Berliner Tiergarten mit Farbe beschmiert. Auf dem Sockel der Statue am Großen Stern steht in schwarzen Lettern "Decolonize Berlin", zu deutsch "Berlin dekolonialisieren". Zudem ist das Denkmal großflächig mit pinker und goldener Farbe besprüht worden.

Bei den Schmierereien handelt es sich offensichtlich um Protest gegen den deutschen Kolonialismus. Am Zaun des Denkmals brachten die Unbekannten mehrere Flyer an. Auf diesen wird unter dem Titel "Decolonize The City" eine Auseinandersetzung mit "den Verbrechen deutscher Kolonialgeschichte" gefordert. Das Bismarck-Denkmal wird als "rassistisch" bezeichnet. Nach Angaben der Initiatoren wollten sie mit der Aktion "ein Zeichen gegen Rassismus" setzen.