Die Berliner Feuerwehr will künftig Drohnen einsetzen. Drei Geräte könnten gleichzeitig im Einsatz sein, sagte ein Sprecher am Dienstag. Am Donnerstag solle der Probebetrieb beginnen.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Landesbranddirektor Karsten Homrighausen werden die neue Technik präsentieren und begutachten. Eine Drohne soll dann in der Feuerwehr-Direktion West in Berlin-Charlottenburg Live-Bilder auf den Außenfernseher eines Führungsfahrzeugs der Feuerwehr übertragen.



Mit den Drohnen-Bildern sollen sich Feuerwehrleute in Zukunft schneller bei Notfall-Lagen einen Überblick verschaffen können. Eine vierte Drohne sei für die Ausbildung vorgesehen, hieß es.