Interview | rbb-Reporter Ulli Zelle über Flughafen-Doku - "Für viele Dauerflieger war Tegel ein zweites Wohnzimmer"

07.07.20 | 06:26 Uhr

Der Flughafen Tegel war eigentlich schon immer eine Kulturinstitution. Bevor er im Herbst schließt, ist rbb-Reporter Ulli Zelle für eine Dokumentation noch einmal tief in die Geschichte dieses besonderen Flughafens eingestiegen, mit dem ihn auch persönlich viel verbindet.



Zusammen mit Silke Cölln haben Sie den Dokumentarfilm "Tegels letzter Sommer" gedreht, der am Dienstagabend im rbb-Fernsehen läuft, ein Film über den Flughafen Tegel in seinem – vermutlich – letzten Sommer. Macht Sie das persönlich ein bisschen wehmütig? Ulli Zelle: Ein bisschen schon, weil ich Tegel tatsächlich gemocht habe, weil ich mit dem Flughafen auch sehr gute Erinnerungen verbinde. Rein privat schon, man ist von dort in den Urlaub geflogen, aber auch beruflich, weil ich dort viele Stars und Prominente empfangen durfte, die über Tegel nach Berlin kamen. Insofern liegt er mir schon am Herzen. Ich verstehe aber auch alle, die sagen: Gott sei Dank ist dieser Flughafen bald zu. Weil dieser Krach über dem Kurt-Schumacher-Platz oder über Spandau, Reinickendorf, Pankow – das verstehe ich, dass die Leute das nicht länger hören wollen.

Gedreht wurde in den vergangenen Wochen und Monaten wegen Corona im fast schon stillgelegten Flughafen. Was war das für eine Erfahrung? Eine unglaubliche Atmosphäre. Wir haben auch sehr schöne Bilder eingefangen. Wenn man sieht, dass dieses Sechseck dort leer ist, keine Autos dort stehen, auf der Auffahrt keiner hochkommt, die ganzen Finger leer sind, die Flugzeuge Kappen haben, dann ist das schon sehr merkwürdig. Und dann haben wir Aufnahmen gemacht im Morgengrauen, wenn der Nebel noch über dem Rollfeld wabert. Das Einzige, was sich bewegt, ist dieses Radar auf dem Tower, das war fast gespenstisch.

Monument der vergangenen Zukunft

Bild: dpa/Chris Hoffmann Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 zeigte sich schnell, dass Berlin einen zweiten Flughafen brauchte. Tempelhof war von allen Seiten eingeengt und konnte nicht erweitert werden, die Passagierzahlen aber stiegen. 1964 entschieden die Westalliierten und der Berliner Senat, den neuen Flughafen in Tegel zu bauen, fünf Jahre später begannen die Arbeiten. Schon früh zu sehen: die charakteristische Wabenform des Hauptgebäudes.

Bild: dpa Hier ein Foto von der Baustelle 1972. Der Flughafen Tegel galt zum Zeitpunkt seiner Planung als einer der modernsten Europas. Nur wenige Meter vom Auto bis zum Abfertigungsschalter, ein paar mehr und man saß im Flugzeug. Tegel wurde als "Drive-In-Airport" konzipiert - ein Flughafen wie eine Bushaltestelle.

Bild: dpa/Konrad Giehr "Kein Passagier kann sich mehr in andere Maschinen verlaufen, und auch sein Gepäck kann nicht mehr falsch verladen werden", frohlockte der "Spiegel" nach der Entscheidung für den Flughafen der kurzen Wege. 1970 gab es die Grundsteinlegung in Tegel und zwei Jahre später wurde auf der Großbaustelle auch schon Richtfest gefeiert.

Bild: dpa/Konrad Giehr 450 Millionen D-Mark kostete der Bau im damaligen französischen Sektor Berlins. Die West-Alliierten hatten die Hoheit über den Westberliner Luftraum. Genutzt werden sollte Berlin-Tegel nur von französischen, britischen und amerikanischen Fluggesellschaften.

Bild: imago imges/Hans Seelig Konzipiert war Tegel für maximal sechs Millionen Fluggäste pro Jahr. Nach der Eröffnung schien diese Zahl zu hoch gegriffen - das 1972 geschlossene Transitabkommen erleichterte den Zug- und Autoverkehr zwischen der Insel Westberlin und dem Rest der Bundesrepublik. Nur mit Subventionen der Regierung ließen sich Fluggesellschaften wie die British Airways und Pan Am von Tempelhof nach Tegel locken. Hier ein Bild aus dem Jahr 1978.



Bild: imago images/Günter Schneider Seit 1976 stieg die Zahl der Fluggäste Jahr für Jahr an. Der Fluglärm wurde für die Tegeler Anwohner immer schwerer erträglich. Direkt neben der Landebahn liegen Kleingartenkolonien. Nach Protesten von Betroffenen ließ die Flughafenleitung in den siebziger Jahren im Wedding und in Reinickendorf Schallschutzfenster für 140 Millionen Mark einbauen.

Bild: imago images/Günter Schneider Heute ist das Konzept des "Drive-In-Airports" überholt: Weil immer mehr Besucher nach Berlin fliegen und der Großflughafen BER nicht fertig wird, ist Tegel komplett überlastet. In den vergangenen Jahren wurde der Flughafen um mehrere Terminals erweitert, es reicht trotzdem nicht.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Außerdem ist Tegel nicht nur Berlins Drehpunkt für Ferienflieger - die Bundesregierung betreibt nebenan ihren eigenen kleinen Flughafen und empfängt hier ihre Staatsgäste oder startet eigene Staatsbesuche. Hier reiste der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2016 nach Athen.

Bild: dpa/Wolfgang Kumm In Stoßzeiten drängen sich auf dem Rollfeld die Flugzeuge. "Das Manövrieren, das Rollen bei zunehmendem Verkehr wurde hier sehr, sehr eng. Nicht nur wir Piloten, auch die Fluglotsen, wir alle wünschen uns doch mehr Platz", sagt der Flugkapitän Thomas Kärger, der Tegel regelmäßig anfliegt.

Bild: imago images/Jürgen Ritter Zur Ferienzeit oder am Wochenende sind die Flure im sechseckigen Hauptgebäude überfüllt. Nachdem der Senat, der Bund und die Brandenburger Regierung 1996 entschieden, den BER zu bauen und Tegel zu schließen, wurden die Anlagen dort auf Verschleiß gefahren. Das rächte sich langfristig und so musste die Flughafengesellschaft 2015 zumindest die dringendsten Macken reparieren - für 20 Millionen Euro.

Bild: dpa/Maja Hitij Meinhard von Gerkan hat den Flughafen gemeinsam mit seinem Partner Volkwin Marg erdacht - es war der Startschuss für seine Karriere. Von Gerkan plante neben dem Desaster BER auch die Flughäfen in Stuttgart, Hamburg und Moskau - von Tegel schwärmte der 80-Jährige auch Jahrzehnte später noch: "Ich kenne keinen einzigen Fluggast, der nicht sagt, dass es der tollste Flughafen der Welt ist."



Bild: dpa/Paul Zinken Besonders zu Herzen genommen wurde sich dieser Ausspruch wohl vom Verein "Tegel bleibt offen". Denn in den Folgejahren der Flughafensanierung machte er sich für einen Erhalt des Flughafens stark. Die Berliner FDP machte Tegel sogar zu ihrem Hauptthema in der Abgeordnetenhauswahl 2016. In dieser Debatte schien Berlin gespalten - die in den Flugschneisen Wohnenden und der Berliner Senat, die die Offenhaltung für einen ökonomischen und ökologischen Fehltritt hielten. Und diejenigen, die ohne Tegel ein Flug-Chaos erwarteten und das Symbol West-Berliner Freiheit noch nicht aufgeben wollten.

Bild: dpa 2017 dann der Volksentscheid - mit knapper Mehrheit fürs Offenhalten. Ein Haken gab es jedoch. Der Volksentscheid war von der Zustimmung des Bundes und des Landes Brandenburg abhängig und rechtlich nicht bindend. So kam es im Juni 2018, nach Absage von Bund und Land, zur Ablehnung des Volksentscheides durch den Senat. Der Beschluss sei nicht umsetzbar, Tegel muss also doch gehen.

Bild: imago images/Kitty Kleist-Heinrich Auch in den Jahren der Diskussion um die Offenhaltung Tegels bestehen die Probleme weiter. Der Hochbetrieb am Flughafen fordert die Angestellten jeden Tag.

Bild: dpa/Britta Pedersen Nach Ablehnung des Volksentscheids konnte jedoch nach vorne gedacht werden. Was soll nach der BER-Eröffnung aus dem Flughafengelände werden? Höchstwahrscheinlich ein Industrie- und Wissenschaftszentrum, eine "Urban Tech Republic". Büroflächen für Start-ups und Forschung an "Urban Technologies" - beispielsweise zu Recycling und Mobilität. Im Bild sprechen Teile der Linken-Fraktion 2017 bereits über Nachnutzungskonzepte.

Bild: dpa/Britta Pedersen Seitdem ist es eigentlich ein langes Warten auf den BER - wäre da nicht noch die Corona-Krise. Besonders der Flugverkehr wird hart getroffen und in Tegel fällt das Passagieraufkommen auf gerade einmal ein Prozent der normalen Anzahl. So leer wie in diesem Bild sah es seit Bau der Betonwabe wohl noch nie aus.

Bild: DPA/Tino Schöning Ohne Passagiere bleibt der Betrieb des TXL aber viel zu teuer, besonders für die so schon verschuldete Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft. Wiederholt hat sich deshalb der Aufsichtsrat für eine zeitweilige Schließung ab dem 01. Juni ausgesprochen. Pro Tag könnten dadurch nahezu 200.000 Euro weniger Verluste gemacht werden.

Welche emotionale Bedeutung hatte Tegel für Berliner und Berlin-Reisende? Im Film werden ja einige Prominente interviewt dazu. Dieser Flughafen hat ja politisch eine große Bedeutung. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass er zur Zeit der Blockade in nur wenigen Tagen aus dem Boden gestampft wurde, weil man dringend eine neue Landebahn brauchte. 2,5 Kilometer in wenigen Tagen, das war damals die längste Landebahn in Europa. Er war quasi Brückenpfeiler der Luftbrücke, und da sind ja auch viele politische Größen gelandet. Ob Obama oder der Papst oder John F. Kennedy oder Marlene Dietrich: Sie sind ja alle über Tegel gekommen. Tegel ist das Tor zur Welt, aber die Welt ist auch durch dieses Tor zu uns nach Berlin gekommen. Für die ehemaligen Regierenden Bürgermeister, Eberhard Diepgen oder auch Walter Momper, für die war Tegel quasi ein Dienstflughafen. Die mussten dort empfangen, die mussten dort begrüßen. Die mussten vor allen Dingen dann nach der Wende pendeln, sehr häufig zwischen Berlin und Bonn. Und für die Geschäftsleute ist Tegel letztendlich ein zweites Wohnzimmer gewesen. Diese Dauerflieger, die kannten sich ja alle im Flugzeug, konnten sich ja schon fast mit Namen begrüßen. Man hat viele Prominente auch im Flugzeug gesehen, jeden Tag. Ich glaube, für alle, die in dieser Stadt - zumindest im Zentrum - wohnen, hatte er eine große funktionale Bedeutung, aber auch eine große emotionale Bedeutung.

Di 07.07.2020 | 20:15 Tegels letzter Sommer

Das Tolle an dem Flughafen, so wie er jetzt ist, eröffnet wurde, ist ja, dass er die wahnsinnig kurzen Wege hat. Also vom Auto bis zum Flugzeug, 15 Meter ungefähr. Vielleicht sind es ein paar mehr. Aber wenn man wirklich erst mal drin ist im Terminal und dann im Finger, dann muss man ja nur am Gepäckband vorbei. Das ist der Flughafen der kurzen Wege. Das ist eine geniale Entscheidung der Architekten Gerkan und Marg gewesen, diese Sechsecke so zu konstruieren, dass die Maschinen ringsherum andocken konnten. Du konntest reinfahren in dieses Sechseck, rumfahren und dein Auto stehen lassen, zumindest früher, oder dich absetzen lassen und bist dann einfach rein. Es ist ein Flughafen, der wirklich zum Fliegen gedacht war und nicht zum Einkaufen. Heute werden die Flughäfen ja so gebaut, dass man da erst mal zickzack gehen muss durch irgendwelche Läden und Geschäfte, das fällt in Tegel einfach weg. Er war übrigens auch zu klein für die gehobene Sicherheit. Da hat man ja auch nicht daran gedacht, dass man so viele Kabinen braucht, um die Leute abzuklopfen und abzuchecken.

Archivbild: Der Flughafen Tegel im Jahr 1969.

Tegel war ja ursprünglich auch für zwei Millionen Passagiere geplant, am Schluss waren es 22 Millionen im Jahr in Spitzenzeiten. Wie erstaunlich war dieses Durchhalten? Eigentlich hätte der Flughafen ja aus allen Nähten platzen müssen. Walter Momper hat gesagt, das war letztendlich das Wunder von Tegel, dass der das geschafft hat. Er hat es ja nicht in seiner Urform geschafft, also das Terminal A hat es nicht allein geschafft, sondern es mussten die Terminals B, C, D hinzukommen, die ganze sogenannten Blechkisten, in denen es immer zu laut, zu heiß und zu ungemütlich war. Und er hatte natürlich auch seine Probleme. Es klemmte oft, und dann gab es lange Schlangen. Oder als die Aschewolke aus Island kam, da ging plötzlich nichts mehr in Tegel. Oder wenn gestreikt wurde. Oder ganz früher, ältere Westberliner wissen es vielleicht noch, gab es mal Smog, da lag die Stadt unter einer Dunstglocke, da ging natürlich nichts in Tegel. Auch darauf gehen wir im Film ein, auf die ganzen Problematiken, die Tegel hatte, und auf die kleinen Katastrophen und Pannen.

