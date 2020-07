Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag einen ICE von Berlin nach Hamburg im brandenburgischen Landkreis Havelland gestoppt, die Fahrgäste herausgeholt und den Zug durchsucht. Die Bundespolizei bestätigte den Einsatz in Friesack und teilte am Nachmittag mit, es habe sich um eine "Bedrohungslage" gehandelt, die durch eine Spezialeinheit beendet worden sei.

Man habe einen Mann überwältigt, hieß es. Näheres dazu gab die Bundespolizei noch nicht bekannt. Ein Mitreisender berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass die Polizisten in dem ICE nach einer Person suchten.