Bild: dpa-Zentralbild/Soeren Stache

Afrikastämmige Gläubige zu Rassismus - "Gott sieht kein Schwarz"

11.07.20 | 18:47 Uhr

Überwiegend afrikanischstämmige Besucher feiern Gottesdienste in der "Cathedral of Prayer" in Berlin-Britz – mit einer christlichen Religion, die ihnen einst von den Kolonialherren aufgedrängt wurde. Wie empfinden sie die aktuelle Rassismus-Debatte?

Normalerweise werden in der freikirchlichen "Cathedral of Prayer“ in Berlin-Britz emotionale Predigten mit Tanz und Ekstase praktiziert. Nachdem die meist aus Afrika stammenden Gemeindemitglieder wegen der Corona-Einschränkungen zunächst nicht mehr kommen durften, können sie jetzt wieder Gottesdienste feiern, allerdings in weitaus ruhiger: Gesungen wird nur von Solisten, eine Band begleitet sie.



Besucher haben überwiegend afrikanische Wurzeln

Feierlich ist es an diesem Sonntag trotzdem: Die Frauen kommen in schicken Kleidern oder traditioneller afrikanischer Tracht, die meisten Männer in Anzügen. Über 350 Gemeindemitglieder hat die International Christian Church, zu der auch die "Cathedral of Prayer" gehört, die Wurzeln der Gläubigen liegen in Ghana, Nigeria, Togo, Kamerun, Elfenbeinküste, Uganda, Sambia, Südafrika, Simbabwe - und auch Deutsche kommen. Der christliche Glaube, den die Gemeindemitglieder praktizieren, wurde einst von Missionaren ins Land der Vorfahren von einem Großteil der Gemeindemitglieder gebracht. Welche Rolle spielt das für die Gottesdienstbesucher?

Weitere Infos Die "Cathedral of Prayer" Das Gotteshaus "Cathedral of Prayer" in Berlin-Britz wurde in den 60er Jahren als Heilige Schutzengel-Kirche von Katholiken errichtet. Seit neun Jahren gehört es der International Christian Church. Der 65-jährige Gründer und Pfarrer der freikirchlichen Gemeinde, Kingsley Nimo, stammt aus Ghana und besuchte dort eine Missionsschule. 1981 kam er als Student der Betriebswirtschaft nach Hamburg. Dort fand er Anschluss an eine Gemeinde und studierte schließlich Theologie. Seit 10 Jahren ist er Pfarrer der Gemeinde in Britz. Die Gemeinde gehört zur weltweit wachsenden Pfingstbewegung.

Kolonisationsgeschichte des Glaubens blende man aus

"Ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, dass das auch mit den Kolonialmächten und mit Unterdrückung zu tun hat", meint Marylinn Astey. Sie ist gerade mit ihrem Modedesign-Studium fertig geworden, ihre Freundinnen Flora Sakueté, Mosetta Prowi und Melissa Manaosch studieren noch.



"Ich bin mir auf jeden Fall dessen bewusst, dass es auch einige Schwarze gibt, die damit wirklich Probleme haben. Die sich darüber aufregen, dass die Kirche als Kolonisationsmacht so eine große Rolle gespielt hat", sagt Sakueté. "Aber für mich persönlich hat das gerade nicht so eine große Relevanz, weil es mir wirklich um den christlichen Glauben geht, und nicht um die Kirche als Institution."



Prowi ist der Meinung, man blende diesen Aspekt aus. "Nicht, weil man das verdrängen möchte." Denn das sei die Schattenseite des Christentums. "Aber die jetzige Message beruht nicht auf unserer Vergangenheit. Mit unserem Glauben wollen wir etwas anderes vermitteln."



Rassistische Beleidugungen erleben alle

Das sei für schwarze Menschen in Deutschland alles andere als einfach, erklärt Manaosch: "Wir hatten ja alle schon mal den Vorfall, rassistisch beleidigt worden zu sein." Da könne man zwar mit Hass und Wut reagieren, aber: "Was bringt mir das, wenn ich diese Energie verliere, lieber bin ich trotzdem liebevoll", so die Studentin.



Auch Pastor Kingsley Nimo kennt rassistische Beleidigungen. Selbst innerhalb der Kirche gebe es Vorbehalte gegen die Christen aus Afrika – so würden manche denken, ihre Lehre unterscheide sich. "Aber wir haben die gleiche Bibel, afrikanische Kirche ist Kirche. Im Auge Gottes sind wir Menschen gleich. Gott sieht kein Schwarz", sagt der Pastor.

Kirche soll mit gläubigen Afrikanern zusammenarbeiten

Im Großen und Ganzen schätzt er die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Pfarrern und Gemeinden in Berlin. Und deshalb bleibt er zuversichtlich: "Es wird die Zeit kommen, in der der Unterschied schwarz-weiß keine Bedeutung mehr haben wird."



Er und seine Gemeindemitglieder sind überzeugt: Sie werden mit ihrer Botschaft jetzt gebraucht, auch um in Deutschland die Kirchen wieder zu füllen. Jetzt soll die Kirche die Chance ergreifen, sich mit "Afrikanern, sozusagen Ausländern, den Gläubigen, zusammensetzen" – und vor allem zusammenarbeiten.