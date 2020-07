rbb-24-nutzer Berlin Dienstag, 28.07.2020 | 19:11 Uhr

Was für ein zynischer Kommentar, die eigene Sicht auf E-Mobilität etc. mit solch einem Unfall begründen zu wollen. Nein, nein, bei Fahrzeugen mit Otto- oder Diesel-Motoren ist in Folge eines Unfalls noch nie ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Die Frau wäre sicher viel lieber in einem Nicht-E-Auto ums Leben gekommen. Merken Sie noch 'was? Das hilft der Betroffenen und ihren Angehörigen gar nichts, dass Sie sich im Recht fühlen wollen. Mit Ihrem Kommentar rechnen Sie Ihre eigene Haltung als relevanter und höher an als jenes Menschenleben. Unempathisch, unsozial, entwürdigend.