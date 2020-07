Die Bundespolizei hat einen Mann am Flughafen Tegel verhaftet, der Ende April mit überhöhter Geschwindigkeit gezielt auf einen Polizisten in Neukölln zugefahren ist. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin wurde der 30-Jährige verhaftet, als er nach Istanbul ausreisen wollte. Er befindet sich nun wegen des versuchten Totschlags, sowie unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Untersuchungshaft.