In Brandenburg an der Havel ist ein Mann ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 57-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in der Nähe des Wiesenwegs leblos in der Havel entdeckt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Der Mann war zuvor mit einem Hausboot auf der Havel unterwegs.