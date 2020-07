Die 52 Hospizdienste in Berlin und Brandenburg sollen in diesem Jahr mehr Geld bekommen. Die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände unterstützen die 27 ambulanten Hospizdienste in Berlin 2020 mit 5,3 Millionen Euro. Das sind 500.000 Euro mehr als im Vorjahr, wie die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen und Verbände am Freitag mitteilte.

Die 25 Hospizdienste in Brandenburg bekommen demnach in diesem Jahr 2,6 Millionen Euro. Die Förderung werde direkt an die Hospizdienste als Zuschüsse für Personal- und Sachkosten, einschließlich der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen ausgezahlt.

Insgesamt sind nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen und Verbände in den Hospizen in Berlin rund 2.000 und in Brandenburg rund 1.300 ehrenamtliche Helfer in der Sterbebegleitung im Einsatz.