Die Brandenburger Polizei hat in einem Waldstück bei Wünsdorf (Teltow-Fläming) in der Nacht zu Samstag eine Party mit rund 600 Teilnehmern in einem verlassenen Kasernengebäude aufgelöst. Die meisten der Feiernden seien anschließend mit dem Zug nach Berlin zurückgefahren, teilte die Brandenburger Polizei am Montag mit.

Die Bundespolizei sei zunächst auf eine Gruppe von etwa 300 Menschen in einem Regionalexpress aufmerksam geworden und habe die Kollegen informiert.