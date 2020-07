Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens auf der Bundesstraße 5 bei Nauen (Havelland) gegen drei Männer und eine Frau. Nach Zeugenaussagen sollen sich insgesamt vier Fahrzeuge in der Nacht zum Montag auf der B5 in Richtung Dallgow-Döberitz ein Rennen geliefert haben, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge sollen demnach mit extrem überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und sich gegenseitig immer wieder überholt haben.



Polizisten konnten noch in der Nacht die Fahrzeuge stoppen und die Männer im Alter von 21, 22 und 25 Jahren sowie eine 25-jährige Frau kontrollieren. Dabei habe sich der Verdacht des verbotenen Autorennens erhärtet, wie es weiter hieß. Von allen Tatverdächtigen wurden Führerscheine beschlagnahmt und Strafanzeige erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt.