Interview | Schließung Partymeile Mallorca - "Das Problem wird einfach nur verlagert"

16.07.20 | 16:36 Uhr

Nach dem letzten Exzess-Wochenende hat Mallorca die Notbremse gezogen und für zwei Monate die Ballermann-Partymeile dicht gemacht. Eine Lösung für den Sauftourismus ist das aber noch nicht, sagt Frank Winkler von Nachbarschaftsverein Playa de Palma.

Nachdem deutsche und britische Touristen am Wochenende auf Mallorcas Partymeile ohne Abstand und Maske gefeiert hatten, hatte schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor einem "zweiten Ischgl" gewarnt. Diese Gefahr hat offenbar auch die mallorquinische Regierung gesehen und die Partymeile Ballermann kurzerhand dichtgemacht. Für die nächsten zwei Monate sind die Lokale an der Bier- und Schinkenstraße geschlossen.

rbb: Herr Winkler, was halten Sie davon, dass die mallorquinische Regierung jetzt so hart reagiert hat?



Frank Winkler: Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass die Balearen-Regierung diesen Schritt durchgesetzt hat. Das war nicht zu erwarten, normalerweise sind die total schlappig und weich. Also: eine begrüßenswerte Aktion, aber für mich total überraschend. Die Feiern am vorigen Wochenende haben nicht zu einem großen Corona-Ausbruch geführt. Ist es trotzdem fair, jetzt alle Touristen dafür zu bestrafen? Wissen wir denn, dass das zu keiner Infektionen geführt hat? Mittlerweile ist bekannt, dass 50 Prozent asymptomatisch sind, die natürlich den Virus weitertragen könne. Also ich denke schon, man muss unbedingt was dagegen tun.

Ein Kioskbesitzer sagte am Dienstagmorgen bei Radioeins: wir hatten gerade drei Monate Lockdown, und jetzt noch mal zwei Monate! Was ist mit den Leuten, die ihr Geld dort verdienen? Wir müssen zwei Sachen trennen. Natürlich ist Spanien, besonders die Balearen, sehr hart betroffen, denn wir leben vom Tourismus. Wir haben in Mallorca keine alternative Industrie. Der Tourismus ist uns sehr herzlich willkommen. Aber das kann aber nicht bedeuten, dass wir als Nachbarn unter einem bestimmten Typus des Tourismus leiden, nämlich dem Sauf- und Excess-Party-Tourismus. Den können wir nicht haben, und damit muss man kein Geld verdienen. Das kann ich auch anders machen. Der balearische Tourismusminister hat deutliche Worte gefunden: Er hat gesagt, 'wir wollen diese asozialen Touristen hier nicht haben'. Wie sehr hat das Image der Deutschen gelitten unter diesen sorglosen Corona-Exzessen? Der Ruf der deutschen Saufkumpanen hier auf Mallorca ist eh schon schlecht. Die Besorgnis ist eigentlich mehr aus Deutschland und aus dem Hotelgewerbe, die eben verhindern wollen, dass hier ein Negativ-Image in puncto Sicherheit aufkommt.

Viele Touristen, die extra wegen der Ballermann-Feierei nach Mallorca kommen, werden enttäuscht sein, dass es in den nächsten Wochen keine Partys gibt. Ist diese Corona-Aktion vielleicht auch eine Chance, das Image des Mallorca-Urlaubs insgesamt ein bisschen zu ändern? Wir arbeiten hier als Bürger- oder Nachbarschaftsvereinigung sehr stark mit der Regierung, den lokalen Kräften der Polizei und anderen Diensten zusammen, um diesen Partytourismus unter Kontrolle zu bringen. Man hätte schon vorher, mit dem Ausbruch des Virus, was machen können und müssen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, und plötzlich wachen alle auf. Was die jetzt beschließen, fordern wir schon jahrelang: Nicht, dass es geschlossen wird, aber dass es zumindest eingedämmt und kontrolliert wird. Sie müssen sich mal folgendes vorstellen: Ich hatte heute Nacht bis fünf Uhr hier Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Leute, die in die Bier- und Schinkenstraße gehen oder in Magaluf, die müssen ja irgendwohin. Und wohin gehen die nachts? In die umliegenden Kneipen! Das Problem wird einfach nur verlagert aus meiner Sicht.

Es gab bereits am Wochenende Vorwürfe, warum die Polizei eigentlich nichts gemacht hat. Sehen Sie da vielleicht eine Verantwortung? Absolut. Die Polizei und diejenigen, die jetzt die Verwaltungsanordnung, die Verbote durchsetzen müssen, sind bisher nicht aktiv gewesen. Sie müssen sich das so vorstellen: Der Polizeiabschnitt 55 an der Rollbergstraße im tiefsten Neukölln macht abends um 21 Uhr zu. Können Sie sich vorstellen, was in Neukölln in der nächsten Tagen und Nächten los ist, wenn sich das herumspricht? Vielen Dank für das Gespräch!

Mit Frank Winkler sprach Marie Kaiser, Radioeins. Dieser Beitrag ist eine leicht gekürzte und redaktionell bearbeitete Version. Das Original-Interview können Sie mit dem Klick auf das Audio-Symbol im Aufmacherfoto nachhören.

Sendung: Radioeins, 16.07.2020, 10:10 Uhr