Offenbar aus Ärger darüber, dass er keinen Termin bekommen hat, soll ein Mann in Potsdam in der Kfz-Zulassungsstelle einen Sicherheitsmitarbeiter geschlagen haben.

Nach Angaben des Sicherheitsmitarbeiters hielt sich der unbekannte Mann am Donnerstagnachmittag in den Räumen der Zulassungsstelle in der Helene-Lange-Straße auf und regte sich über die Terminvergabe auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es sei zu einem Wortgefecht zwischen beiden Männern gekommen, woraufhin der Unbekannte aufgefordert worden sein, das Gebäude zu verlassen.