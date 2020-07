Verbrennungen an Augenbrauen

Weil sie mehreren Kundinnen bei der Entfernung von Permanent Make-Up Verbrennungen zugefügt haben soll, steht seit Donnerstag eine Kosmetikerin vor dem Amtsgericht Tiergarten vor Gericht. Die 49-Jährige soll laut Ermittlungen mehreren Frauen die Haut mit einem scharfen Gegenstand die Haut aufgeritzt und eine ätzende Flüssigkeit in die Wunde gegeben haben. Die Angeklagte schwieg zunächst zu den Vorwürfen.

Der Kosmetikerin wird in fünf Fällen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Bei den betroffenen fünf Frauen sei es nach ihren Behandlungen in der Zeit von September 2018 bis März 2019 unter anderem zu Narbenbildung, dauerhaftem Haarausfall, Entzündungen und Fieberanfällen gekommen. Die Kosmetikerin, die weder Ärztin noch Heilpraktikerin gewesen sei, hätte "bei der Art der von ihr vorgenommenen Eingriffe damit rechnen müssen, dass es hierbei zu den entsprechenden Körperreaktionen kommt", heißt es in der Anklage.