Wohnhaus in Kolkwitz durchsucht

In einem Wohnhaus in Kolkwitz (Spree-Neiße) haben Einsatzkräfte am Donnerstag mehrere verdächtige Flüssigkeiten sichergestellt.

Die Polizei durchsuchte das Haus in der Schulstraße wegen des Verdachts auf Drogenkriminalität, wie die Polizeidirektion Süd am Abend mitteilte. Grundlage sei ein Beschluss des Amtsgerichts Cottbus gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Unterstützt wurden die Beamte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Forst. Einige der Einsatzkräfte trugen spezielle Schutzanzüge.