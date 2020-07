Verhaftung nach tödlicher Messerattacke in Lankwitz

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Berlin-Lankwitz Mitte Mai ist jetzt der Hauptverdächtige festgenommen worden. Das gab die Berliner Polizei am Freitag bekannt.

Der Haftbefehl gegen den 25-Jährigen sei am Donnerstag vollstreckt worden, so die Polizei. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft. Insgesamt seien fünf Tatbeteiligte ermittelt worden.

Ihnen wird vorgeworfen, am 18. Mai an einer Auseinandersetzung im Bereich Lankwitz-Kirche beteiligt gewesen zu sein. Zwei Gruppen waren aus bisher ungeklärten Gründen aneinandergeraten. Dabei erlitt ein 38-Jähriger eine Stichverletzung. Der junge Mann starb später im Krankenhaus.