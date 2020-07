Ein Passant hat einen schwer verletzten Mann in Berlin-Kreuzberg in der Nacht zu Samstag auf dem Gehweg nahe des Kottbusser Tors gefunden. Woher die Stichverletzungen am Oberkörper des 25-Jährigen stammen, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen.