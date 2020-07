Ein oder mehrere Unbekannte haben einen 18-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Mauerpark in Prenzlauer Berg mit einem Messer attackiert und ausgeraubt. Das teilte die Berliner Polizei am Samstagmittag mit. In diesem Zusammenhang sollen mehrere Personen aus dem Park geflüchtet sein, wie ein Zeuge angab, der gegen 0.20 Uhr im Park eingetroffen war.