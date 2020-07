Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln vor rund zwei Wochen ist absehbar, dass das Gebäude bald wieder bewohnbar ist. Wie der Bezirk am Donnerstag mitteilte, können die 120 Mieterinnen und Mieter voraussichtlich Mitte August wieder in ihre Wohnungen zurück.

Das Haus an der Buschkrugallee / Ecke Jahnstraße war in der Nacht zum 13. Juli in Brand geraten, nachdem in einer offenen Garage acht Autos und zwei Mopeds angezündet wurden. Ein Verdächtiger konnte gefasst werden. Dem 32-Jährigen wird auch Brandstiftung an zwei Autos in der Karl-Marx-Straße zur Last gelegt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.