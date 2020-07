Die Grünen und die SPD in Berlin-Mitte fordern, nicht nur die Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße, deren Namen viele Menschen als rassistisch empfinden, sondern auch die gleichnamige Straße im Bezirk umzubenennen.

In einer gemeinsamen Mitteilung sprachen sich zunächst der Kreisvorstand der Grünen Jeff Kwasi Klein und die Grünen-FraktionsvorsitzendeLaura Neugebauer am Montag dafür aus, dabei an Anton Wilhelm Amo zu denken. "Amo wurde als einer der ersten prägenden Schwarzen Philosophen und Rechtswissenschaftler in Deutschland bekannt", schrieben sie. Als Kind sei er aus dem Gebiet des heutigen Ghana nach Europa verschleppt worden. Die Grünen setzen sich außerdem für einen Lernort in der Nähe der Station ein.

Wenig später teilten die Sozialdemokraten ebenfalls mit: "Nach dem heutigen Demokratieverständnis ist der bestehende Name der Mohrenstraße belastet und schadet dem Ansehen Berlins. Wir fordern daher die Umbenennung der Straße und den Prozess zur Umbenennung unverzüglich zu starten." Auch die SPD favorisiert eine Benennung nach Anton Wilhelm Amo.