Nach einem Motorboot-Unfall auf dem Tegeler See in Berlin am Freitagabend sind drei Insassen gerettet worden - ein weiterer Mann wird noch vermisst. Mehrere Taucher der Feuerwehr und der DLRG waren am Freitagabend im Einsatz, und versuchten den Vermissten zu retten, sagte ein Sprecher der DLRG am Samstag dem rbb. Die Suche blieb erfolglos.

Passanten hatten einen Notruf abgesetzt, weil sie ein im Kreis fahrendes, führerloses Motorboot gesichtet hatten. Die vier Insassen des Bootes, Zeugen zufolge junge Männer, waren über Bord geschleudert worden, möglicherweise durch ein rasantes Fahrmanöver. Einer der Beteiligten soll dann zu dem Boot geschwommen sein, vermutlich in der Hoffnung, es stoppen zu können. Dabei wurde der junge Mann von dem Boot getroffen und ging unter, so der Einsatzleiter der Feuerwehr.