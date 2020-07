Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag in Müncheberg (Märkisch-Oderland) gegen den Tower des Flugplatzes geflogen. Die beiden Insassen konnten gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Sie seien leicht verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden.

Wie die Kollision am Flugplatz Eggersdorf in dem Ortsteil von Müncheberg zustande kam, war zunächst unklar. Dies soll bei einer Flugunfalluntersuchung herausgefunden werden. Die Experten waren laut Polizei am Sonntag am Ort.