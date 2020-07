Nach Brand in Mietgarage

Der Berliner Bezirk Neukölln bittet um Hilfe für die Bewohner des einsturzgefährdeten Hauses an der Buschkrugallee, Ecke Jahnstraße. Es werden Unterkünfte für die Brand-Geschädigten gesucht. Bezirksstadträtin Karin Korte (SPD) erklärte, viele Familien mit Kindern könnten bis auf Weiteres nicht zurück in ihre Wohnungen. Sollte jemand eine Unterkunft anbieten können, möge er sich deshalb bitte beim Bezirksamt melden. Auch Dinge des täglichen Bedarfs, Kleidung und Spielzeug würden gebraucht. Unter den Bewohnern seien viele Familien mit Kindern.

Vergangene Woche hatten in der offenen Garage acht Autos und zwei Mopeds gebrannt. Das Feuer griff auf das benachbarte Wohnhaus über. 120 Bewohner mussten das Haus wegen Einsturzgefahr verlassen.



Ein mutmaßlicher Brandstifter wurde gefasst und sitzt in Untersuchungshaft. An dem geräumten Haus laufen Abstützungsarbeiten.