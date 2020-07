Zwei Schwerverletzte nach Brand in Imbiss

Bei einem Brand in einem Imbiss in der Berliner Sonnenallee (Bezirk Neukölln) sind in der Nacht zum Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere hätten leichte Verletzungen davon getragen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zeugen hätten angegeben, dass dem Brand eine Explosion vorausgegangen war, berichtet die Nachrichtenagentur DPA.



Die Einsatzkräfte fanden bei ihrer Ankunft einen in Flammen stehenden Imbiss im Erdgeschoss vor. Das Feuer hätte bereits auf die darüber liegende Wohnung übergegriffen, berichtete der Sprecher. Der Rettungsdienst habe die Verletzten zunächst behandelt und sie anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gegen 3 Uhr seien die Löscharbeiten vorerst abgeschlossen worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort.