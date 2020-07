Trurl Berlin-Oberschöneweide Freitag, 24.07.2020 | 20:40 Uhr

„Aber für die Flutung der Tagesbauten ist natürlich genug Wasser vorhanden.“ – Falsch geraten!



Mit Flusswasser geflutet werden darf nur, wenn überschüssiges Wasser vorhanden ist – seit April also nicht mehr.



Der Tagebau, den Sie meinen, war wahrscheinlich in Lichterfeld. Der dortige Tagebausee ist ausschließlich durch ansteigendes Grundwasser gefüllt worden, nachdem die Pumpen des Tagebaus abgeschaltet wurden. Dabei löste sich das durch Verwitterung des Pyrits (Eisensulfid, „Katzengold“) im Abraum entstandene Eisensulfit, sodass das Wasser zur Zeit noch sehr sauer ist (sozusagen stark verdünnte Schwefelsäure). Einigen Fischarten würde das nichts ausmachen; die müssten aber erst mal zu diesem isolierten See finden. ;-) Und für die gezüchteten Nutzfische ist es tatsächlich noch zu sauer.



Waren Sie mal am Helenesee, Felixsee oder Senftenberger See? Dort würden Sie kaum von einem Fehler sprechen.