Die Polizei musste in der vergangenen Nacht zwei Mal in den Park am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg ausrücken. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Zunächst hatten sich mehrere Park-Anwohner um 23.45 Uhr wegen einer Ruhestörung beschwert. Daraufhin machte sich eine Polizeistreife auf den Weg und stellte rund 100 bis 150 Personen in der Grünanlage fest, die sich lautstark unterhielten und Musik hörten. Als die Einsatzkräfte ihr Fahrzeug verließen, wurden sie mit Steinen beworfen, "was von den Umstehenden mit Jubel begleitet wurde", so die Darstellung der Polizei. Die Steine verfehlten zwar den Einsatzwagen und die Uniformierten, allerdings traf ein Steinsplitter demnach eine Beamtin. Sie wurde leicht im Gesicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.