"Park-Knigge" - Neukölln verteilt Benimmregel-Flyer in der Hasenheide

09.07.20 | 17:37 Uhr

Die Hasenheide muss wegen Party-, Grillresten und Sperrmüll mehrmals wöchentlich gereinigt werden. Der Bezirk hat nun Benimmregeln herausgebracht, die im Park verteilt werden sollen. Damit soll an die Vernunft appelliert werden, statt mehr zu kontrollieren.

Die Hasenheide ist am Mittwochabend recht menschenleer und auch recht sauber. Unter bewölktem Himmel und nicht zum Picknicken einladenden Temperaturen verteilt der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und Rainer Sodeikat vom Grünflächenamt den sogenannten "Park-Knigge". Das ist ein Faltflyer mit acht verschiedenen Regeln in sechs Sprachen. Darin steht zum Beispiel, dass Kippen und Kronkorken giftig und gefährlich sind und deshalb in Parks nichts zu suchen haben.

Kippenstummel, Müll, Sperrmüll

Denn nicht immer ist es so sauber und ruhig wie jetzt, vor allem nicht an sonnigen Wochenend-Tagen. Da liegen dann Pizzakartons, Flaschen und zerplatzte Luftballons von Kindergeburtstagen im Gras. Dazu Kippenstummel, Kronkorken und oft auch Autoschrott und Kühlschränke, die jemand als illegalen Sperrmüll abgeladen hat. "Drei- bis viermal die Woche wird hier der Mülleimer geleert. Und die Kollegen sind hier wesentlich häufiger unterwegs, um auch anderen Müll rauszuholen", erklärt Hikel den Grund der Aktion im rbb.



Der Flyer "Park-Knigge" erklärt auf verschiedenen Sprachen Benimmregeln.

Knigge-Regeln

Deshalb sei der "Park-Knigge" so wichtig. Die WirBerlin GmbH hat ihn auf den Weg gebracht. Die Selbstbeschreibung auf ihrer Website lautet, man wolle "die Attraktivität des öffentlichen Raumes zu verbessern und seine Lebens- und Aufenthaltsqualität weiterentwickeln." Auch die Flyer dienten nun dazu, die Natur zu schützen und den Respekt füreinander zu erhöhen. Darin heißt es:



- Kleine Reste gehören in den Mülleimer.

- Kippen und Kronkorken gehören in den Mülleimer.

- Parks sind keine Müllhalden. Die Regeln in Schriftform werden mit Piktogrammen unterstützt. "Wir haben uns an der alten Form eines Knigges orientiert", erklärt Beate Ernst von der WirBerlin GmbH. Früher habe man über Details nachgedacht wie: Liegt das Messer links oder rechts vom Teller? Jetzt eben detaillierte Müllregeln.

Müll soll am besten zu Hause entsorgt werden

Der Bezirksbürgermeister Martin Hikel könne sich vorstellen, dass sich dadurch herumspricht, dass Müll in Parks blöd ist. "Ich wünsche mir, dass wir nur noch einmal in der Woche reinigen müssen, weil Mehrweggeschirr mitgebracht und der Müll zu Hause entsorgt wird. Das wäre natürlich ein Traum."

Flyer sollen in den kommenden Wochen verteilt werden

Die WirBerlin GmbH will in den kommenden Wochen zunächst rund 5.000 Flyer berlinweit in Parks verteilen.

