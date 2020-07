Pastor in seiner Wohnung in Berlin-Moabit getötet

Die Leiche eines Pastors ist in dessen Wohnung in Berlin-Moabit entdeckt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ergab die Obduktion, dass der 77-Jährige getötet wurde.

Die Leiche sei am Samstag aufgefunden worden, nachdem andere Mieter Feuerwehr und Polizei alarmiert hätten. Bereits die Auffindesituation habe ein Fremdverschulden vermuten lassen, hieß es weiter. Als Tatzeit ziehen die Ermittler den vergangenen Dienstag oder Mittwoch (30.Juni/1.Juli) in Betracht.

Mit einem Bild des Pastors bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung [berlin.de/polizei].